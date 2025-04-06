Adana'da 4 bin 830 litre etil alkol ele geçirildi
Adana'da 4 bin 830 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'da 4 bin 830 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan 2 kamyonette inceleme yapıldı.
Ekipler, 4 bin 830 litre etil alkol bulunan araçtaki F.A. ve A.A.'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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