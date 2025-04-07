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        "Sakiler" müzik grubu, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi

        Adana'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Sakiler" müzik grubu konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 22:31 Güncelleme: 07.04.2025 - 22:40
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        "Sakiler" müzik grubu, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi
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        Adana'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Sakiler" müzik grubu konser verdi.

        Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta gerçekleştirilen konsere, Adanalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Müzik grubunun seslendirdiği şarkılara katılımcılar eşlik etti.

        Müzik grubunun sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen dinleyiciler, konserin sonunda grup üyelerini alkışladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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