Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ANK 227 plakalı tır, merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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