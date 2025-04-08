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        Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:47 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:49
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        Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ANK 227 plakalı tır, merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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