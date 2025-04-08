Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde "Sabahçı Kahvesi" enstalasyon sergisi sürüyor

Adana'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan merhum Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatını konu alan "Sabahçı Kahvesi" adlı enstalasyon sergisi devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 2025 yılındaki ilk durağı olan kentte, Adana Müze Kompleksi'nde bulunan sergiyi ziyaret edenler Tayfur'un hayatından kesitler buluyor.

Tayfur'un kıyafetleri, afiş ve plaklar ile büstünün de bulunduğu sergide, sanatçının seslendirdiği eserler de aralıksız çalınıyor.

Ferdi Tayfur'un sergiye adını veren "Sabahçı Kahvesi" eserinden alınan ilhamla, bir canlandırma da burada yapılıyor. Sergiyi ziyaret eden hayranları, bu bölümde oturup fotoğraf çektiriyor, Tayfur'a benzeyen hayranının seslendirdiği eserleri dinliyor.

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, AA muhabirine, sergide büyük bir emekle karşılaştığını söyledi.

Sergiyi ziyaretinde duygulandığını belirten Gözalıcı, "Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etmek istiyorum. Çok ince düşünülmüş bir organizasyon. Bütün Ferdi Tayfur hayranları eminim ki bu sergiyi duygulanarak gezmişlerdir. Ben de içeri girdiğimde gözlerim dolmadı değil. Özlüyoruz, keşke böyle olmasaydı ama anıları her şekilde yaşayacak." dedi.

- "Tayfur'un bu şekilde yad edilmesi çok güzel"

Sergiyi ziyaret edenlerden Mehmet Şerif Talay, Tayfur'un festival kapsamında yad edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Tayfur'un Türkiye'nin değerlerinden olduğunu ifade eden Talay, "Filmlerine de gittim gençliğimde, dinliyorum da. Çok farklı bir sanatçıydı. En çok askerlik yaptığı sıralardaki üniformalı halini beğendim. Çok farklı bir şey olmuş. Tayfur'un bu şekilde yad edilmesi çok güzel." diye konuştu.

Muğla'dan festival için geldiğini belirten Şerife Akyel de Tayfur'un vefatına çok üzüldüğünü dile getirerek, "Çok severdik, gençliğimiz... Ölümsüz şarkıları var. Bizi çok duygulandırır, bazen de mutlu eder. Mutluluk, hüzün, gençliğim, şimdiki yaşım... Onu tanıdığıma çok mutlu oldum. İyi ki bu dünyaya şarkılarıyla gelmiş. Burada kendisi için ayrılan sergiyi çok güzel buldum." ifadelerini kullandı.

Sergi, 13 Nisan'a kadar açık kalacak.