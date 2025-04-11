Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Adana'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Adana'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Saimbeyli ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürdü.
Feke ve Kozan ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.
Bölge sakinleri, nisan ayında gelen kar yağışının şaşkınlık yarattığını belirtti.
Yetkililer, vatandaşları ulaşımda olası aksaklıklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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