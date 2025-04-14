Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, marttaki asayiş çalışmalarını değerlendirdi:

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Organize suçlarla mücadelede yapılan 10 operasyon neticesinde 304 kişi gözaltına alınmış, 130 kişi tutuklanmıştır. Bu bağlamda 4 organize suç çetesi çökertilmiştir." dedi.

Köşger, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Kentte, Türkiye Kültür Yolu Festivali ve Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın düzenlendiğini belirten Köşger, etkinliklerin Adana'ya yakışır şekilde, huzur ve esenlik içerisinde tamamlandığını dile getirdi.

Köşger, mart ayındaki asayiş çalışmalarında birçok suç kategorisinde geçen yıla göre başarılı sonuçla elde edildiğini anlattı.

Bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Köşger, "Kasten öldürme olayları, geçen yıl martta 5'ken bu yıl 9'a yükselmiş. Olayların detaylarına baktık, inceledik. Genel itibarıyla aile içi anlaşmazlıklar, miras kavgaları gibi hadiseler var. Burada bir suç örgütünün marifetiyle işlenme hadisesi yok son 1 ayda." diye konuştu.

"Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında ruhsatsız silah taşıma ve silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 267 ruhsatsız silah ele geçirilmiş, bu kapsamda 330 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Silahlı suçların önlenmesine yönelik yürütülen bu kararlı mücadele emniyetimizin ve jandarmamızın cansiparane çalışmalarıyla gerçekleştirilmektedir. Organize suçlarla mücadelede yapılan 10 operasyon neticesinde 304 kişi gözaltına alınmış, 130 kişi tutuklanmıştır. Bu bağlamda 4 organize suç çetesi çökertilmiştir."

Hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 755 kişinin yakalandığını söyleyen Köşger, şöyle devam etti:

Köşger, mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli azalma olduğunu, terörle mücadele kapsamında yapılan 22 operasyonda 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadele konusu üzerinde hassasiyetle durduklarını dile getiren Köşger, "Bunu bir toplumsal güvenlik meselesi, sosyolojik hadise olarak değerlendiriyoruz. Farkındalığın artırılması, ailelerin bu işin içinde aktif olarak yer almalarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Köşger, siber suçlarla mücadelenin aralıksız sürdüğüne, terör, yasa dışı bahis, bilişim suçları ve çevrim içi çocuk istismarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 62 şüphelinin tutuklandığına dikkati çekti.

Kentte trafik denetimlerinin de artırıldığını ve geçen yıla oranla yaklaşık 2 kat fazla aracın kontrol edildiğini belirten Vali Köşger, "Bu tür faaliyetlerimiz kesintisiz şekilde devam edecek. Adana'yı Türkiye'nin en huzurlu ve yaşanılır şehirlerinden biri yapıncaya kadar ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Köşger'e açıklaması sırasında İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı Bot Komutanı Üsteğmen Orhun Fil de eşlik etti.