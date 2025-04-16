Adana'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mete Ç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde A.D yönetimindeki 80 DA 261 plakalı traktör ile Mete Ç'nin kullandığı 33 AFY 969 plakalı motosiklet çarpıştı.

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