Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:33 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde A.D yönetimindeki 80 DA 261 plakalı traktör ile Mete Ç'nin kullandığı 33 AFY 969 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mete Ç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Benzer Haberler

        Gittiği kavga ihbarında kalp krizi geçirip, şehit olan polis toprağa verild...
        Gittiği kavga ihbarında kalp krizi geçirip, şehit olan polis toprağa verild...
        Kozan'da Turizm Haftası kutlandı
        Kozan'da Turizm Haftası kutlandı
        Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi aç...
        Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi aç...
        Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, zirai dondan etkilenen çiftçilerin t...
        Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, zirai dondan etkilenen çiftçilerin t...
        Antalya'da kalp krizi sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi Adana'da d...
        Antalya'da kalp krizi sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi Adana'da d...
        3 kişinin öldüğü çatışma, sosyal medyadaki tartışma sonrası yaşanmış
        3 kişinin öldüğü çatışma, sosyal medyadaki tartışma sonrası yaşanmış