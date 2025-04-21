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        Adana'da bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 04:37 Güncelleme: 21.04.2025 - 04:37
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        Adana'da bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kabasakal Mezarlığı mevkisinde 2 kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, bıçaklanan Mehmet Ayaz'ın (24) öldüğünü, 1 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

        Yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ayaz'ın cesedi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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