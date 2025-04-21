Adana'da bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kabasakal Mezarlığı mevkisinde 2 kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, bıçaklanan Mehmet Ayaz'ın (24) öldüğünü, 1 kişinin ise yaralandığını tespit etti.
Yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ayaz'ın cesedi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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