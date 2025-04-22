Adana'da arazide sakladıkları uyuşturucuyu satarken yakalanan 2 sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arazide sakladıkları sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 15'şer yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 Ocak'ta tutuklanan K.Ş. ve tutuksuz R.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklardan K.Ş'nin Sakarya Mahallesi'ndeki boş arazide toprağa gömdüğü 21,90 gram sentetik uyuşturucuyu gece saatlerinde otomobille yanına gelen 2 kişiye sattığı, R.A'nın da bu sırada gözcülük yaptığı belirtildi.

İddianamede, olay sırasında polis ekiplerince yakalanan sanıkların üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği, cep telefonlarında da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunduğu bilgisi yer aldı.

Sanıkların, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, K.Ş. ve R.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.