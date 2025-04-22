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        Adana'da arazide sakladıkları uyuşturucuyu satarken yakalanan 2 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arazide sakladıkları sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 15'şer yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:20 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:20
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        Adana'da arazide sakladıkları uyuşturucuyu satarken yakalanan 2 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arazide sakladıkları sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 15'şer yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

        Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 Ocak'ta tutuklanan K.Ş. ve tutuksuz R.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklardan K.Ş'nin Sakarya Mahallesi'ndeki boş arazide toprağa gömdüğü 21,90 gram sentetik uyuşturucuyu gece saatlerinde otomobille yanına gelen 2 kişiye sattığı, R.A'nın da bu sırada gözcülük yaptığı belirtildi.

        İddianamede, olay sırasında polis ekiplerince yakalanan sanıkların üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği, cep telefonlarında da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunduğu bilgisi yer aldı.

        Sanıkların, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, K.Ş. ve R.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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