Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkmen'den İstanbul'daki depreme ilişkin değerlendirme:

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Türkmen, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremin meydana geldiği yer Marmara Denizi'ndeki fay hattının içerisinde olan bir kırık hat ama büyük Marmara depremi endişesi hala sürüyor." dedi.

Prof. Dr. Türkmen, AA muhabirine, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aynı bölgede birkaç yıl önce de 5,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini hatırlatan Türkmen, "Depremin meydana geldiği yer Marmara Denizi'ndeki fay hattının içerisinde olan bir kırık hat ama büyük Marmara depremi endişesi hala sürüyor çünkü fayın uzunluğu Marmara Denizi boyunca uzanıyor. İstanbul, yapı stoku açısından riskli bölgeleri içerdiği için önemli. Belki bu depremin arkasından tedbirler artırılır. Sevindirici yanı şu ana kadar herhangi bir yıkım veya hasar oluşmaması. Bu olumlu bir gelişme." diye konuştu.