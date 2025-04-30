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        Adana Ticaret Borsası Meclis toplantısında zirai don ve kuraklığın etkileri ele alındı

        Adana Ticaret Borsası (ATB) Nisan ayı olağan meclis toplantısında, zirai don ve kuraklığın etkileri konuları görüşüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:28 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:28
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        Adana Ticaret Borsası Meclis toplantısında zirai don ve kuraklığın etkileri ele alındı
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        Adana Ticaret Borsası (ATB) Nisan ayı olağan meclis toplantısında, zirai don ve kuraklığın etkileri konuları görüşüldü.

        ATB Başkanı Şahin Bilgiç başkanlığındaki toplantı, Meclis Başkanı Osman Bağış ve üyelerin katılımıyla Adana Ticaret Borsası’nda yapıldı.

        ATB Başkanı Bilgiç, toplantıda Adana’da yaşanan zirai don ve kuraklıkla ilgili bilgilendirmede bulundu.

        Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için zirai donla ilgili zararın telafi edilmesi gerektiğini belirten Bilgiç, "Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için hiç vakit kaybetmeden tespit edilen zarar bir an önce telafi edilmelidir. Bu süreçte Tarım Kredi Kooperatifleri marifetiyle girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve doğrudan üreticiye desteklerin artırılması önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

        Bilgiç, toplantıda Adana’daki su kaynaklarıyla ilgili de bilgiler verdi.

        Barajlardaki doluluk oranının düştüğünü belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

        "Bu durum bölgemiz tarımı için endişe verici bir hal almaktadır. Her geçen gün azalan su kaynaklarımızla ilgili tedbirlerimizi almak zorundayız. Bereketli topraklarımız ciddi bir tehdit altındadır. Bugün sahip olduğumuz bu topraklar ilimizi beslediği gibi birçok turfanda üründe ülkemizi de beslemektedir. Adana'da su kaynaklarının durumuna baktığımızda tedbirler ciddi ve daha hızlı alınmalı, israfın önüne mutlaka geçilmeli, hatta bu konuda okullarda suyu tasarruflu kullanma dersi verilmelidir. Adana olarak bir an evvel kapalı devre basınçlı sulama sistemine geçilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Su kaynaklarımızı verimli kullanamazsak, bu çok kıymetli ve değerli topraklarda ekemez, biçemez, üretemez hale geliriz."

        Konuşmaların ardından toplantıda meclis gündem maddeleri görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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