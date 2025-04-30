32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 22-28 Eylül'de düzenlenecek

Festivalle ilgili güncel gelişmeler ve program detayları, festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, film gösterimleri ile ulusal ve uluslararası programların düzenleneceği festival, sanat dünyasından çok sayıda konuğu ağırlayacak.

Adana'da 32. kez organize edilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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