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        32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 22-28 Eylül'de düzenlenecek

        Adana'da 32. kez organize edilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 13:17 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:17
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        32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 22-28 Eylül'de düzenlenecek
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        Adana'da 32. kez organize edilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, film gösterimleri ile ulusal ve uluslararası programların düzenleneceği festival, sanat dünyasından çok sayıda konuğu ağırlayacak.

        Kentte 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festival, ziyaretçilere sinemayla dolu bir hafta yaşatacak.

        Festivalle ilgili güncel gelişmeler ve program detayları, festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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