Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezaları bulunan 8 hükümlü yakalandı
Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 hükümlü operasyonla yakalandı.
Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 hükümlü operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında uyuşturucu ticareti suçundan 2 ila 10 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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