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        Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezaları bulunan 8 hükümlü yakalandı

        Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 hükümlü operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:17 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:17
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        Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezaları bulunan 8 hükümlü yakalandı
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        Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 hükümlü operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde haklarında uyuşturucu ticareti suçundan 2 ila 10 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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