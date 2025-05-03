Adana'da 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, bir tankerde 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

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