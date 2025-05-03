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        Adana'da 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 09:57 Güncelleme: 03.05.2025 - 09:57
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        Adana'da 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, bir tankerde 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt bulundu.

        Ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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