Adana Demirspor-Göztepe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, "Gönül isterdi galip gelelim çünkü gerçekten oyuncularım galip gelmeyi hak ediyor." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, duran toplarla alakalı geliştirmeleri gereken ciddi yönlerinin olduğunu söyledi.

Göztepe gibi bir rakibe karşı ilk 10 dakikada 2-0 geriye düşmenin kolay olmadığını belirten Avcı, "Özellikle genç oyuncuların sayısının fazla olması, kırılgan bir yapıya sahip olmamız bizim için dezavantajlı. Fakat 10. dakikadan sonra oyuna biraz daha tutunmaya çalıştık. Formasyonun değişikliğine gittik, saha içerisinde üçlü formasyonla başlamıştık. Formasyon değişikliğinden sonra istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık." şeklinde konuştu.

Özellikle ikinci yarı iyi mücadele ettiklerini ifade eden Avcı, ceza sahası içinde üretkenlik gösterdiklerini ama bunu skora çeviremediklerini aktardı.

Genel olarak oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Avcı, şunları kaydetti: