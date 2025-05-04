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        Adana Demirspor-Göztepe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, "Gönül isterdi galip gelelim çünkü gerçekten oyuncularım galip gelmeyi hak ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 22:00 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:00
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        Adana Demirspor-Göztepe maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, "Gönül isterdi galip gelelim çünkü gerçekten oyuncularım galip gelmeyi hak ediyor." dedi.

        Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, duran toplarla alakalı geliştirmeleri gereken ciddi yönlerinin olduğunu söyledi.

        Göztepe gibi bir rakibe karşı ilk 10 dakikada 2-0 geriye düşmenin kolay olmadığını belirten Avcı, "Özellikle genç oyuncuların sayısının fazla olması, kırılgan bir yapıya sahip olmamız bizim için dezavantajlı. Fakat 10. dakikadan sonra oyuna biraz daha tutunmaya çalıştık. Formasyonun değişikliğine gittik, saha içerisinde üçlü formasyonla başlamıştık. Formasyon değişikliğinden sonra istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık." şeklinde konuştu.

        Özellikle ikinci yarı iyi mücadele ettiklerini ifade eden Avcı, ceza sahası içinde üretkenlik gösterdiklerini ama bunu skora çeviremediklerini aktardı.

        Genel olarak oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

        "Kendi adıma çok gurur duyuyorum. Bugün sahada herkesin, rakip takımın da takdir ettiği bir oyuncu grubumuz vardı. Taraftarımıza da ayrı teşekkür etmek istiyorum. Saha dışındaki olumsuzluklar ya da süreç bizi çok ilgilendirmiyor. Biz sadece işimize odaklandık. Ama burada önemli olan kısım bu tip durumlarda taraftarın ya da camianın oyunculara, özellikle genç oyunculara desteği çok önemli. Adana Demirspor camiasına yakışır bir şekilde sahada olduğumuza inanıyorum. Gönül isterdi galip gelelim çünkü gerçekten oyuncularım galip gelmeyi hak ediyor. Öyle bir oyuncu grubuna sahibiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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