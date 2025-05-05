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        Adana'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Adana'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:39 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:39
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        Adana'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Adana'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir asfalt üretim tesisinde atık yağlardan kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.

        Bunun üzerine ekipler tesise operasyon düzenledi.

        Polis, tesisteki tanklarda 25 bin litre kaçak akaryakıt buldu, bir kişiyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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