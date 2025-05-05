Adana'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Polis, tesisteki tanklarda 25 bin litre kaçak akaryakıt buldu, bir kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir asfalt üretim tesisinde atık yağlardan kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.

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