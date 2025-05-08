Adana'da iki evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Hırsızlık şüphelisinin F.A'ya ait eve kapısını açarak girmesi ve çuvala doldurduğu eşyalarla buradan çıkıp uzaklaşması başka bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, mağdurların şikayeti üzerine hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma başlattı.

Bu olaydan 6 gün sonra aynı ilçedeki Akkapı Mahallesi'nde Z.Z'ye ait ikametten de 300 metrelik elektrik kablosu çalındı.

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