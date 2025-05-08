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        Adana'da iki evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Adana'da güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:32 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:32
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        Adana'da iki evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Adana'da güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi Mahallesi'nde 14 Nisan'da F.A'ya ait evden, 2 matkap ve 100 metrelik elektrik kablosu çalındı.

        Bu olaydan 6 gün sonra aynı ilçedeki Akkapı Mahallesi'nde Z.Z'ye ait ikametten de 300 metrelik elektrik kablosu çalındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, mağdurların şikayeti üzerine hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, olay yerlerinin çevresindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayları aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

        Şüpheli Serhat A. (20), ekipler tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Hırsızlık şüphelisinin F.A'ya ait eve kapısını açarak girmesi ve çuvala doldurduğu eşyalarla buradan çıkıp uzaklaşması başka bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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