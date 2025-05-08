Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da patlayan araç lastiğinin neden olduğu kazalar kamerada

        Adana'da otoyolda patlayan araç lastiğine çarpmamak için manevra yapan çok sayıda araç kazaya karıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:45 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da patlayan araç lastiğinin neden olduğu kazalar kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da otoyolda patlayan araç lastiğine çarpmamak için manevra yapan çok sayıda araç kazaya karıştı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi yakınında bir ağır vasıtaya ait lastik patlayarak yolun ortasında kaldı.

        Diğer sürücüler lastiğe çarpmamak için ani manevralar yaparak kurtulmaya çalıştı.

        Bu sırada biri zincirleme iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

        Yaralanan kimsenin olmadığı kazaların ardından bir çekici sürücüsü diğer sürücüleri uyararak patlayan lastiği yoldan kaldırdı.

        Kazalar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla da kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom

        Benzer Haberler

        TIR'ın tekerinden kopan lastik kaplaması, zincirleme kazaya neden oldu
        TIR'ın tekerinden kopan lastik kaplaması, zincirleme kazaya neden oldu
        Adana'da kurbanlık satış fiyatları belirlendi
        Adana'da kurbanlık satış fiyatları belirlendi
        Ayrılığı hazmedemediği için eski eşini pusu kurup, öldürmüş (2)
        Ayrılığı hazmedemediği için eski eşini pusu kurup, öldürmüş (2)
        Adana'da yaşayan Ukraynalılar savaşlarda hayatını kaybedenleri andı
        Adana'da yaşayan Ukraynalılar savaşlarda hayatını kaybedenleri andı
        Adana Büyükşehir Belediyesindeki usulsüzlük iddiasıyla ilgili 11 sanığın ya...
        Adana Büyükşehir Belediyesindeki usulsüzlük iddiasıyla ilgili 11 sanığın ya...
        GÜNCELLEME - Adana'da eski eşini silahla öldüren kişiye oğlu engel olmaya ç...
        GÜNCELLEME - Adana'da eski eşini silahla öldüren kişiye oğlu engel olmaya ç...