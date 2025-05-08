Adana'da patlayan araç lastiğinin neden olduğu kazalar kamerada
Adana'da otoyolda patlayan araç lastiğine çarpmamak için manevra yapan çok sayıda araç kazaya karıştı.
Adana'da otoyolda patlayan araç lastiğine çarpmamak için manevra yapan çok sayıda araç kazaya karıştı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi yakınında bir ağır vasıtaya ait lastik patlayarak yolun ortasında kaldı.
Diğer sürücüler lastiğe çarpmamak için ani manevralar yaparak kurtulmaya çalıştı.
Bu sırada biri zincirleme iki ayrı trafik kazası meydana geldi.
Yaralanan kimsenin olmadığı kazaların ardından bir çekici sürücüsü diğer sürücüleri uyararak patlayan lastiği yoldan kaldırdı.
Kazalar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla da kaydedildi.
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