Adana'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında

Kayıtlarda, iş yerinde bulunanların panik yaşaması ve tamircinin yanan telefona müdahalesi de yer alıyor.

Tamirci arızalı telefonları kontrol ettiği sırada şarjdaki telefonun bataryası bir anda patladı.

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