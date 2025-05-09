Adana'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde cep telefonu bataryasının patlayarak alev alma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde cep telefonu bataryasının patlayarak alev alma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
19 Mayıs Mahallesi'nde cep telefonu tamircisi, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu şarja taktı.
Tamirci arızalı telefonları kontrol ettiği sırada şarjdaki telefonun bataryası bir anda patladı.
Kısa süreli panik yaşayan tamirci, masanın üzerinde yanan telefonu alıp yere attıktan sonra ayağıyla üzerine basarak söndürdü.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tamirci arızalı telefonları kontrol ettiği sırada şarjdaki cep telefonu bataryasının patlayarak alev aldığı görülüyor.
Kayıtlarda, iş yerinde bulunanların panik yaşaması ve tamircinin yanan telefona müdahalesi de yer alıyor.
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