Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 20:59 Güncelleme: 10.05.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Belediye Evleri Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeden duman yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Boksör genç kadını bıçakladı
        Boksör genç kadını bıçakladı
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 40 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 40 yaralı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gergin anlar
        Gergin anlar
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!

        Benzer Haberler

        Adana'da 2 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da 2 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da nehirde su samuru görüntülendi
        Adana'da nehirde su samuru görüntülendi
        Adanaspor-Boluspor maçının ardından
        Adanaspor-Boluspor maçının ardından
        Adanaspor - Boluspor: 0-7
        Adanaspor - Boluspor: 0-7
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Adana'da "Bağımlılığı Yen, Hayatı Yeniden Kazan" etkinliği düzenlendi
        Adana'da "Bağımlılığı Yen, Hayatı Yeniden Kazan" etkinliği düzenlendi