Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 55 şüpheli tutuklandı

Aramalarda 3 kilo 116 gram sentetik uyuşturucu, 11 kilo 373 gram esrar, 465 gram kokain, 7 bin 80 uyuşturucu etkili hap ve 264 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-12 Mayıs tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

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