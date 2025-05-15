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        Adana'da toplu taşıma araçlarında klima açma zorunluluğu 20 Mayıs'ta başlayacak

        Adana'da 20 Mayıs'tan itibaren toplu taşıma araçlarında klima açılması zorunlu olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:39 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:39
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        Adana'da toplu taşıma araçlarında klima açma zorunluluğu 20 Mayıs'ta başlayacak
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        Adana'da 20 Mayıs'tan itibaren toplu taşıma araçlarında klima açılması zorunlu olacak.

        Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, vatandaşların daha konforlu yolculuk yapması için toplu taşıma araçlarındaki klimalar 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.

        Belediye ekipleri, 20 Mayıs'ta başlayacak uygulama kapsamında denetimler yapacak.

        Denetimlerde kurala uymadığı belirlenen sürücülere ceza uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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