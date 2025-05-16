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        Adana'da 3 milyon 907 bin makaron ele geçirildi

        Adana'da 3 milyon 907 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:13
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        Adana'da 3 milyon 907 bin makaron ele geçirildi
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        Adana'da 3 milyon 907 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde kaçak ürün bulunduğu belirlenen kamyonet ve hafif ticari aracı durdurdu.

        Araçlarda yapılan aramada, 407 bini tütün doldurulmuş 3 milyon 907 bin makaron ele geçirildi.

        Polis ekipleri, 2 sürücüyü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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