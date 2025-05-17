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        Adana'da park halindeki otomobil yandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:17
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        Adana'da park halindeki otomobil yandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Yüreğir Devlet Hastanesi otoparkındaki araçtan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.

        Yangının araç içinde şarjda bırakılan cep telefonun bataryasının patlaması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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