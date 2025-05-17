Adana'da park halindeki otomobil yandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Yüreğir Devlet Hastanesi otoparkındaki araçtan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.
Yangının araç içinde şarjda bırakılan cep telefonun bataryasının patlaması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.
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