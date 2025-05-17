Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Emre Doğu
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak (Dk. 74 Ali Arda Yıldız), Osman Kaynak (Dk. 46 Fougeu), Tayfun Aydoğan, Maestro, Bünyamin Balat, Alioui, Ozan Demirbağ (Dk. 46 Aksel Aktaş), Yusuf Barası
Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Kilama (Dk. 58 Yiğit Ali Buz), Cemali Sertel, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 58 Abdulkadir Parmak), Massanga, Boutobba (Dk. 64 Bamgboye), Görkem Sağlam (Dk. 74 Baran Sarka) , Fernandes, Okoronkwo (Dk. 64 Deniz Aksoy)
Goller: Dk. 10 ve 61 Boutabba, Dk. 26 ve 38 Okoronkwo, Dk. 56 Fernandes (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Aksel Aktaş, Dk. 90+3 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor), Dk. 65 Cemali Sertel, Dk. 90 Bamgboye, Dk. 90+3 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor)
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