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        Kozan'da otomobilin kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kozan ilçesinde, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:06 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:17
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        Kozan'da otomobilin kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Kozan ilçesinde, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Karacaoğlan Mahallesi'nde motosikletiyle ilerleyen Muhammet K. (23), park halindeki otomobilin açılan kapısına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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