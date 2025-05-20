Kozan Anadolu Lisesi'nde müzik sınıfı açıldı

Törene, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı ile bazı kurum müdürleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

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