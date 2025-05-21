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        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 3 sanık, 6 yıl 1 ay 10 gün ila 40 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:23 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:23
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        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis cezası
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 3 sanık, 6 yıl 1 ay 10 gün ila 40 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Y.Y. ve B.Ö, tutuksuz Y.G. ile avukatlar katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, polis ekiplerince Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde durdurulan Y.G. idaresindeki minibüste, peynir bidonuna gizlenmiş 2 kilo 248 gram esrar ele geçirildiğini belirtti.

        Y.G. ile irtibatlı olan Y.Y'nin Çamlıbel Mahallesi'ndeki bisikletçi dükkanında 3 kişiye uyuşturucu satarken yakalandığını anlatan savcı, sanığın B.Ö'ye de uyuşturucu satışı yaptırdığını ifade etti.

        Mütalaada 3 sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

        Sanıklar ise savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddetti.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan Y.Y'yi 40 yıl 3 ay hapis, B.Ö'yü 10 yıl hapis, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Y.G'yi de 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı ve mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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