Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da evde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Adana'da eve kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdikleri belirlenen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 09:48 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da evde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da eve kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdikleri belirlenen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda belirlenen daireye baskın yaptı.

        Adreste, iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen 9 kök Hint keneviri ve 121 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Trump'tan muhabire sert tepki
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş

        Benzer Haberler

        Adana'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Adana'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis ceza...
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis ceza...
        Adana'da uçurtma şenliği düzenlendi
        Adana'da uçurtma şenliği düzenlendi
        Adana'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
        Adana'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
        Hatay'da ölü caretta caretta sahile vurdu
        Hatay'da ölü caretta caretta sahile vurdu
        Adana'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Adana'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı