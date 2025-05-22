Adana'da evde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
Adana'da eve kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdikleri belirlenen 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Adana'da eve kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdikleri belirlenen 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda belirlenen daireye baskın yaptı.
Adreste, iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen 9 kök Hint keneviri ve 121 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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