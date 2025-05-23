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        Adana'da bir evde kalaşnikof ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi

        Adana'da bir evde kalaşnikof ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 09:54 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:54
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        Adana'da bir evde kalaşnikof ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi
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        Adana'da bir evde kalaşnikof ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silahlar olduğu bilgisi üzerine bir eve baskın yaptı.

        Adreste, kalaşnikof tüfek, 2 pompalı tüfek, şarjör ve 39 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli M.İ (36), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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