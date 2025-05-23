Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silahlar olduğu bilgisi üzerine bir eve baskın yaptı.

Adana'da bir evde kalaşnikof ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

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