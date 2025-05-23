Adana'da hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı
Adana'da hayırseverlerin katkısıyla yaptırılan Hacı Ali Hıradağı Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.
Adana’da hayırseverlerin katkısıyla yaptırılan Hacı Ali Hıradağı Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki açılış töreninde, caminin yapımında katkıda bulunan Hıradağı ailesine teşekkür etti.
Caminin kente hayırlı olmasını dileyen Köşger, "Allah bu güzel mabedi cemaatle doldursun, cemaatin kalbini de imanla doldursun." dedi.
Hayırsever iş insanı İmam Gazali Hıradağı da babasının adına yaptırdıkları 1000 kişilik caminin bir niyetin, hayalin ve duanın vücut bulmuş hali olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen camide cuma namazı kılındı.
Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve vatandaşlar katıldı.
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