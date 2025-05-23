Adana'da hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı

Hayırsever iş insanı İmam Gazali Hıradağı da babasının adına yaptırdıkları 1000 kişilik caminin bir niyetin, hayalin ve duanın vücut bulmuş hali olduğunu belirtti.

Caminin kente hayırlı olmasını dileyen Köşger, "Allah bu güzel mabedi cemaatle doldursun, cemaatin kalbini de imanla doldursun." dedi.

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