Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi

        Adana'da, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 17:14 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı yapıldı.

        Vali Yavuz Selim Köşger, bir otelde düzenlenen toplantıda, "Türkiye Sohbetleri"nin yalnızca bir etkinlik değil, ortak aklın, toplumsal vicdanın ve geleceği birlikte inşa etme kararlılığının güçlü bir ifadesi olduğunu söyledi.

        Devletin iradesiyle milletin sesinin aynı zeminde buluştuğunu belirten Köşger, fikrin, gönlün ve aksiyonun birlikteliğiyle yeni bir ufkun birlikte inşa edildiğini vurguladı.

        Vali Köşger, Adana'nın, geçmişin köklü mirasını geleceğe taşıyan, değişimi ve kalkınmayı aynı potada eriten bir güç merkezi olduğunu dile getirerek, "Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir sanayi altyapısı, sürdürülebilir üretim ve stratejik yatırımlar belirleyici olacaktır. Adana, tüm bu başlıklarda potansiyelini gerçeğe dönüştürmeye kararlıdır." diye konuştu.​​​​​​​

        "Türkiye Sohbetleri"nin, yeni yüzyılın fikri altyapısını şekillendiren, ortak akla dayalı bir istişare zemini olduğunu belirten Vali Köşger, şunları ifade etti:

        "Bu toplantılar, sadece sorunları tespit etmekle kalmayıp, çözümler üretmek, toplumsal dayanışmayı artırmak ve kapsayıcı kalkınmayı güçlendirmek adına büyük bir anlam taşımaktadır. Bu zemin, demokrasinin temel taşı olan katılımcılığı daha ileriye taşımaktadır. Adana'da faaliyet gösteren derneklerimiz, odalarımız ve meslek kuruluşlarımız hem ekonomik kalkınmaya hem de toplumsal uyuma büyük katkılar sunmaktadır. Bu yapılar, sosyal adaletin, dayanışmanın ve şehir kültürünün yaşatılmasında önemli birer paydaştır. Sivil toplumun çeşitliliği, şehirlerin zenginliği, gönüllülüğü ise insanlık onurunun nişanesidir."​​​​​​​

        - AK Parti'li Yayman'dan "Terörsüz Türkiye" vurgusu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da 21. asrın Türkiye'nin yüzyılı olacağını söyledi.

        Düşüncelerin farklı olabileceğini ancak birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yayman, Türkiye Yüzyılı'nı "siyaset üstü bir mesele" olarak niteledi.

        Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı sürecin Türkiye için varoluşsal bir süreç olduğunu belirterek şöyle devam etti:

        "Sayın Bahçeli başlattı, Cumhurbaşkanı'mızın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde ve liderliğinde süreç adım adım ilerlemektedir. Oya işlemek gibi süreç işlenmektedir. PKK terör örgütünün de silah bırakma kararıyla yeni bir dönem başlamıştır. Meselemiz bir kimlik meselesi değildir. Meselemiz, Türkiye'mizin, Türkiye Yüzyılı'nda demokrasinin kapasitesini yükseltmek ve sorun çözme yeteneğini artırmaktır."

        "Terörsüz Türkiye" sürecinde hem bireysel hem kolektif haklar olmak üzere pek çok konuda adımlar atıldığına dikkati çeken Yayman, şunları kaydetti:

        "Bu sessiz devrimi de gerçekleştiren Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şivan Perver dinlemek Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanmak için yeter sebepti ama bugün 24 saat Kürtçe yayın yapan televizyon var. Bu çok ileri bir adımdır. Ayrıca Kürt dili ve edebiyatı bölümü, Kürt Enstitüsü açıldı. Biz aslında meselemizi 'o sorun, bu sorun' olarak kodlamıyoruz. Meselemiz, şiddetin ve terörün son bulması ve demokratik siyaset alanının açılmasıdır. Bugün artık fikir ayrılıklarımızı bir kenara bırakıp Türkiye'yi geleceğe taşımak ve Türkiye Yüzyılı'nı ete kemiğe büründürmemiz lazım."

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Ahmet Selim Köroğlu ile Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan'ın konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden toplantıya, milletvekilleri, vali yardımcıları, askeri ve mülki erkan, iş insanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        23 yaşındaki Dilruba'yı katletti! Şüpheli ve eniştesi gözaltında!
        23 yaşındaki Dilruba'yı katletti! Şüpheli ve eniştesi gözaltında!
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor

        Benzer Haberler

        Adana'da hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı
        Adana'da hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı
        Depremde 96 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 7 eski kamu görevlisi hakim ka...
        Depremde 96 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 7 eski kamu görevlisi hakim ka...
        Adana'da aile hekimlerine cilt enfeksiyonları eğitimi verildi
        Adana'da aile hekimlerine cilt enfeksiyonları eğitimi verildi
        Belediye işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü
        Belediye işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü
        Adana'da belediye temizlik görevlisi, tartıştığı esnafı bıçakla öldürdü
        Adana'da belediye temizlik görevlisi, tartıştığı esnafı bıçakla öldürdü
        Adana'da hükümlülere, denetimli serbestlik kapsamında seminer düzenlendi
        Adana'da hükümlülere, denetimli serbestlik kapsamında seminer düzenlendi