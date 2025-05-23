Adana'da "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi

Adana'da, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı yapıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, bir otelde düzenlenen toplantıda, "Türkiye Sohbetleri"nin yalnızca bir etkinlik değil, ortak aklın, toplumsal vicdanın ve geleceği birlikte inşa etme kararlılığının güçlü bir ifadesi olduğunu söyledi.

Devletin iradesiyle milletin sesinin aynı zeminde buluştuğunu belirten Köşger, fikrin, gönlün ve aksiyonun birlikteliğiyle yeni bir ufkun birlikte inşa edildiğini vurguladı.

Vali Köşger, Adana'nın, geçmişin köklü mirasını geleceğe taşıyan, değişimi ve kalkınmayı aynı potada eriten bir güç merkezi olduğunu dile getirerek, "Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir sanayi altyapısı, sürdürülebilir üretim ve stratejik yatırımlar belirleyici olacaktır. Adana, tüm bu başlıklarda potansiyelini gerçeğe dönüştürmeye kararlıdır." diye konuştu.​​​​​​​

"Bu toplantılar, sadece sorunları tespit etmekle kalmayıp, çözümler üretmek, toplumsal dayanışmayı artırmak ve kapsayıcı kalkınmayı güçlendirmek adına büyük bir anlam taşımaktadır. Bu zemin, demokrasinin temel taşı olan katılımcılığı daha ileriye taşımaktadır. Adana'da faaliyet gösteren derneklerimiz, odalarımız ve meslek kuruluşlarımız hem ekonomik kalkınmaya hem de toplumsal uyuma büyük katkılar sunmaktadır. Bu yapılar, sosyal adaletin, dayanışmanın ve şehir kültürünün yaşatılmasında önemli birer paydaştır. Sivil toplumun çeşitliliği, şehirlerin zenginliği, gönüllülüğü ise insanlık onurunun nişanesidir."​​​​​​​

"Türkiye Sohbetleri"nin, yeni yüzyılın fikri altyapısını şekillendiren, ortak akla dayalı bir istişare zemini olduğunu belirten Vali Köşger, şunları ifade etti:

Düşüncelerin farklı olabileceğini ancak birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yayman, Türkiye Yüzyılı'nı "siyaset üstü bir mesele" olarak niteledi.

Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı sürecin Türkiye için varoluşsal bir süreç olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Sayın Bahçeli başlattı, Cumhurbaşkanı'mızın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde ve liderliğinde süreç adım adım ilerlemektedir. Oya işlemek gibi süreç işlenmektedir. PKK terör örgütünün de silah bırakma kararıyla yeni bir dönem başlamıştır. Meselemiz bir kimlik meselesi değildir. Meselemiz, Türkiye'mizin, Türkiye Yüzyılı'nda demokrasinin kapasitesini yükseltmek ve sorun çözme yeteneğini artırmaktır."

"Terörsüz Türkiye" sürecinde hem bireysel hem kolektif haklar olmak üzere pek çok konuda adımlar atıldığına dikkati çeken Yayman, şunları kaydetti:

"Bu sessiz devrimi de gerçekleştiren Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şivan Perver dinlemek Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanmak için yeter sebepti ama bugün 24 saat Kürtçe yayın yapan televizyon var. Bu çok ileri bir adımdır. Ayrıca Kürt dili ve edebiyatı bölümü, Kürt Enstitüsü açıldı. Biz aslında meselemizi 'o sorun, bu sorun' olarak kodlamıyoruz. Meselemiz, şiddetin ve terörün son bulması ve demokratik siyaset alanının açılmasıdır. Bugün artık fikir ayrılıklarımızı bir kenara bırakıp Türkiye'yi geleceğe taşımak ve Türkiye Yüzyılı'nı ete kemiğe büründürmemiz lazım."