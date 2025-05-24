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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:20 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:20
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

        Ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'un, sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.

        Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Başakşehir'e 1-0 yenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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