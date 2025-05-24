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        Futbol: Nesine 3. Lig play-off finali

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 22:10 Güncelleme: 24.05.2025 - 22:10
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        Futbol: Nesine 3. Lig play-off finali
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Alper Akarsu, Nurettin Dinçer Demir, Faruk Yağlı

        Muşspor: Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Akın Akman (Dk. 84 Yakup Alkan), Ayetullah Korkmazer (Dk. 62 Metin Yüksel), Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 86 Muhammet Fatih Yıldırım), Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Halil Yılmaz (Dk. 85 Emirhan Kayalar), Okavuçi (Dk. 76 Ahmet Sun), Emirhan Karagülle, Yusuf Yıldırım

        Balıkesirspor: Hüseyin Altıntaş, Tayfun Kırca, Volkan Altınsoy, Şahin Şafakoğlu, Güvenç Usta (Dk. 46 Yiğit Epözdemir (Dk. 85 Muhammet Araz), Berkay Görmez (Dk. 46 Bertuğ Bayar), Samet Seymen Sargın (Dk. 46 Sedat Yiğit Kurnaz), Serdar Güncü, Celal Emir Dede (Dk. 74 Emir Şenocak), Muhammed Demirci, Artun Akçakın

        Goller: Dk. 35 Okavuçi, Dk. 90+8 Yakup Alkan(Muşspor)

        Kırmızı kart: Dk. 81 Muhammed Demirci (Balıkesirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 18 Güvenç Usta, Dk. 60 Artun Akçakın, Dk. 73 Şahin Şafakoğlu (Balıkesirspor), Dk. 87 İlker Günaslan, Dk. 89 Emirhan Kayalar (Muşspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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