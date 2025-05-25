Adana'da su seviyesi yükselince kanyonda mahsur kalan kişiler kurtarıldı

Kapıkaya Kanyonu'na gezmeye giden ve aralarında çocukların da bulunduğu bir grup, bölgede gezdikleri sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.

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