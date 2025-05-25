Adana ve çevre illerde Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi şampiyonluk maçını izlendi
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Fenerbahçe Beko'nun Monaco karşısında çıktığı Basketbol THY Avrupa Ligi Final maçı kurulan dev ekranlardan izlendi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Fenerbahçe Beko'nun Monaco karşısında çıktığı Basketbol THY Avrupa Ligi Final maçı kurulan dev ekranlardan izlendi.
Adana'da Fenerbahçe taraftarları ve basketbolseverler, Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında oynanacak Basketbol THY Avrupa Ligi şampiyonluk maçını izlemek için Gençlik Meydanı'nda toplandı.
Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekranda maçı takip eden vatandaşlar, bayraklar ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Fenerbahçe Beko'nun rakibini 81-70 yenerek şampiyon olmasının ardından taraftarlar meşaleler ve marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutladı.
- Mersin
Mersin'de de taraftarlar final mücadelesini Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Fenerbahçe Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.
Takımlarını desteklemek isteyen taraftarlar ellerinde Fenerbahçe bayraklarıyla sahildeki meydanda buluştu.
Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun ardından taraftarlar meşaleler eşliğinde marşlar söyleyerek kutlama yaptı.
- Hatay
Hatay'ın İskenderun ilçesinde de sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının maçını Millet Parkı'nda kurulan dev ekrandan izledi.
Maçı takip eden taraftarlar, bayraklar ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Kazanılan şampiyonluğun ardından vatandaşlar kutlama yaptı.
- Osmaniye
Osmaniye'de Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının maçını Devlet Bahçeli Meydanı'nda kurulan dev ekranda izledi.
Fenerbahçe bayraklarıyla maçı izleyen taraftarlar takımlarına tezahüratta bulundu.
Maçın bitmesinin ardından taraftarlar meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.
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