Adana ve çevre illerde Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi şampiyonluk maçını izlendi

Maçı takip eden taraftarlar, bayraklar ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Mersin'de de taraftarlar final mücadelesini Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Fenerbahçe Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.

Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekranda maçı takip eden vatandaşlar, bayraklar ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Adana'da Fenerbahçe taraftarları ve basketbolseverler, Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında oynanacak Basketbol THY Avrupa Ligi şampiyonluk maçını izlemek için Gençlik Meydanı'nda toplandı.

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