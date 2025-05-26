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        Saimbeyli Kaymakamı Açar, "Dumansız Hava Sahası" denetimine katıldı

        Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, berberinde diğer ilgililerle "Dumansız Hava Sahası" denetimine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:59 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:59
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        Saimbeyli Kaymakamı Açar, "Dumansız Hava Sahası" denetimine katıldı
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        Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, berberinde diğer ilgililerle "Dumansız Hava Sahası" denetimine katıldı.

        Açar, beraberinde İlçe Emniyet Amiri İbrahim Baykal, İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Arslan ve Saimbeyli Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşe Nur Yavuz ile saha faaliyeti gerçekleştirdi.

        İlçe merkezindeki kıraathane ve kafeler "Dumansız Hava Sahası" kapsamında denetlendi, vatandaşlara tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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