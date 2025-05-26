Saimbeyli Kaymakamı Açar, "Dumansız Hava Sahası" denetimine katıldı

Açar, beraberinde İlçe Emniyet Amiri İbrahim Baykal, İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Arslan ve Saimbeyli Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşe Nur Yavuz ile saha faaliyeti gerçekleştirdi.

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