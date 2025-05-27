Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden yıl sonu konseri
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, yıl sonu konserinde sahne aldı.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, yıl sonu konserinde sahne aldı.
ÇÜ Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen konser, Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı öğretim görevlileri Levent Taşkesen ve Levent Ayan'ın katkılarıyla gerçekleşti.
Didem Eskiyörük ve Gizem Gökçe'nin şefliğindeki konserde, öğrenciler repertuarlarında yer alan çeşitli eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu.
Konserde misafir sanatçı olarak yer alan Tayfun Karakelle de öğrencilere eserleriyle eşlik etti.
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