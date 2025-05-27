Adana'da eski eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde eski karısını pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Oktay D. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya, müşteki Nurseli K. ise katılmadı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Oktay D, olayda öldürme kastının olmadığını ileri sürerek, "Boşandığım eşim Nurseli K'yi öldürme amacım olsa zaten buna engel olacak kimse yoktu. Benim 13 yaşında kızım var ve annesinin evine tanımadığım erkekler geliyor. Ayrılmamıza rağmen bu durumu kabul etmeyeceğimi Nurseli K'ye bildirmiştim. Çocuklarımla uzun zamandır irtibat kuramıyorum. Bu olayın asıl mağduru benim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Müşteki Nurseli K'nin avukatları ise Oktay D'nin olay sırasında elinde pompalı tüfekle yaklaşık 15 dakika kadar müştekiyi aradığını öne sürerek, sanığın üzerine atılı "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan üst hadden cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.