Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da FETÖ üyesine 6 yıl 3 ay hapis

        Adana'da, FETÖ'nün "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 18:08 Güncelleme: 27.05.2025 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da FETÖ üyesine 6 yıl 3 ay hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da, FETÖ'nün "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık T.D. ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini ve ByLock kullandığının tespit edildiğini belirtti.

        Savcı, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı ve örgüt içinde "bölge talebe mesulü" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen T.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.D, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Mahrem imamlar ile görüşmedim. Örgütsel bir konumum yoktur. 'Bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürütmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Petek'in katiline ceza indirimi!
        Petek'in katiline ceza indirimi!
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Popüler oyun can aldı
        Popüler oyun can aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"

        Benzer Haberler

        Adana'da "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" düzenledi
        Adana'da "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" düzenledi
        Adana'da devrilen biçerdöverin altında sıkışan sürücüsü kurtarıldı
        Adana'da devrilen biçerdöverin altında sıkışan sürücüsü kurtarıldı
        Adana'da eski eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen sanığın yargılan...
        Adana'da eski eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen sanığın yargılan...
        Velileri ders kitapları için bir kırtasiyeye yönlendirdiği öne sürülen okul...
        Velileri ders kitapları için bir kırtasiyeye yönlendirdiği öne sürülen okul...
        Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden yıl sonu konser...
        Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden yıl sonu konser...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...