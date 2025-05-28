Adana'da trafikte çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte çıkan kavgada silahla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte çıkan kavgada silahla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hamam Mahallesi'nde plakaları henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü O.Ö. ile traktör kullanıcısı M.Ü. arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında taraflar birbirlerine av tüfeği ve tabancayla ateş etti.
Olayda O.Ö. ve M.Ü. ile kavgayı ayırmaya çalışan E.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınanlardan O.Ö. ve M.Ü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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