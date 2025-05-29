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        Adana'da yerli ve milli tohumlar "Tarla Günü" etkinliğinde tanıtıldı

        Adana'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 4 buğday ve 4 arpa tohumunun tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:14 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:22
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        Adana'da yerli ve milli tohumlar "Tarla Günü" etkinliğinde tanıtıldı
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        Adana'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 4 buğday ve 4 arpa tohumunun tanıtımı yapıldı.

        Yerli ve milli tohumların tanıtımı amacıyla Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün deneme arazisinde "Tarla Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, etkinlikte, buğday ve arpanın stratejik ürünler arasında yer aldığını söyledi.

        Bu ürünlerin üretiminin artırılmasına öncelik verdiklerini belirten Kökçüoğlu, tohumların geliştirilmesinde emek verenlere teşekkür etti.

        Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Cerit de kurumun 101 yıllık geçmişinde 115 çeşit geliştirerek tarımsal üretime doğrudan katkı sağladıklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından buğday ve arpa çeşitlerinin geliştirilmesinde emeği geçenlere plaket verildi.

        Etkinliğe katılanlar daha sonra geliştirilen tohumlarla ilgili bilgi aldı ve deneme ekimi yapılan arazide incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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