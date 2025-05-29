Adana'da yerli ve milli tohumlar "Tarla Günü" etkinliğinde tanıtıldı

Etkinliğe katılanlar daha sonra geliştirilen tohumlarla ilgili bilgi aldı ve deneme ekimi yapılan arazide incelemelerde bulundu.

Bu ürünlerin üretiminin artırılmasına öncelik verdiklerini belirten Kökçüoğlu, tohumların geliştirilmesinde emek verenlere teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, etkinlikte, buğday ve arpanın stratejik ürünler arasında yer aldığını söyledi.

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