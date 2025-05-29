GÜNCELLEME 3 - Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde, bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneyle baraj gölüne açılan 6 kişiden 5'ini karaya çıkardı.

Ekipler, baraj gölünde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ü bulmak için çalışma başlattı.

Gece ara verilen arama çalışmalarına, sabah saatlerinden itibaren yeniden devam edildi.

Arama çalışmalarını takip eden baba Suat Gürbüz, gazetecilere, gece saatlerinde eşinin rahatsızlandığını ve hastaneye gittiklerini belirterek, dünürü Osman Cender'in kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduklarını söyledi.

Aldığı haberle şoka girdiğini anlatan Gürbüz, oğlunun bir an önce bulunmasını istedi.

Emirhan Gürbüz'ün kayınbabası Osman Cender de "İnşallah kurban olduğum Allah onu çocuğuna ve ailesine bağışlar." dedi.