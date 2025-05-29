Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

        Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:17 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 3 - Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

        Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde, bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneyle baraj gölüne açılan 6 kişiden 5'ini karaya çıkardı.

        Ekipler, baraj gölünde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ü bulmak için çalışma başlattı.

        Gece ara verilen arama çalışmalarına, sabah saatlerinden itibaren yeniden devam edildi.

        Arama çalışmalarını takip eden baba Suat Gürbüz, gazetecilere, gece saatlerinde eşinin rahatsızlandığını ve hastaneye gittiklerini belirterek, dünürü Osman Cender'in kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduklarını söyledi.

        Aldığı haberle şoka girdiğini anlatan Gürbüz, oğlunun bir an önce bulunmasını istedi.

        Emirhan Gürbüz'ün kayınbabası Osman Cender de "İnşallah kurban olduğum Allah onu çocuğuna ve ailesine bağışlar." dedi.

        Arama çalışmalarını takip eden Emirhan Gürbüz'ün eşi Aysu Gürbüz'ün (24) de yakınlarının desteğiyle ayakta durduğu gözlendi.

        Elektrik teknisyeni Emirhan Gürbüz'ün 1 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

        AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden oluşan 17'si dalgıç 69 personel gün boyu çalışmalarını sürdürdü.

        Ekiplerin çalışmalarında 19 araç, 2 bot ve 2 dron kullanıldı.

        Havanın kararmasının ardından ara verilen çalışmalara yarın sabah saatlerinde yeniden başlanılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak!
        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak!
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
        Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Fransa'da 'sigara içme yasağı'
        Fransa'da 'sigara içme yasağı'
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        Tekneden düşen Emirhan için arama çalışmaları yeniden başladı (3)
        Tekneden düşen Emirhan için arama çalışmaları yeniden başladı (3)
        Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
        Öğretmen İnci, eski sevgilisinin çalıştığı okulun yakınında kendini vurdu;...
        Öğretmen İnci, eski sevgilisinin çalıştığı okulun yakınında kendini vurdu;...
        Kozan'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
        Kozan'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
        Adana'da yerli ve milli tohumlar "Tarla Günü" etkinliğinde tanıtıldı
        Adana'da yerli ve milli tohumlar "Tarla Günü" etkinliğinde tanıtıldı
        Yeşilay Adana Şubesi, vatandaşları 1 Haziran'daki bisiklet turuna davet ett...
        Yeşilay Adana Şubesi, vatandaşları 1 Haziran'daki bisiklet turuna davet ett...