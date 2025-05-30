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        Adana Barosu Spor Kulübü futbol turnuvasında şampiyon oldu

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:01 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:22
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        Adana Barosu Spor Kulübü futbol turnuvasında şampiyon oldu
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        Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

        Muharrem Gülergin Stadı’nda düzenlenen turnuvanın final maçında Adana Barosu Spor Kulübü, Adana 1 Nolu T Tipi takımıyla karşılaştı.

        Rakibini 4-1 yenen Adana Barosu takımı, turnuvanın şampiyonu oldu.

        Adana Baro Başkanı Volkan Böke, turnuvada sporun birleştirici gücünün sahaya yansıdığını belirtti.

        Etkinliğin meslektaşları arasındaki dayanışmayı pekiştirdiğini ifade eden Böke, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Şampiyon takıma kupa ve madalyalarını Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan verdi.

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