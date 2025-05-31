Adana'da atıl evlerde yaşayan ailelere konteyner desteği

AK Parti İl Başkanı Dağlı, vatandaşların mağduriyetine kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını belirterek, devletin imkanları ölçüsünde her zaman onların yanında yer alacaklarını kaydetti.

Bu kapsamda AFAD tarafından ailelere 6 konteyner teslim edildi.

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