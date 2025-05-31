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        Adana'da atıl evlerde yaşayan ailelere konteyner desteği

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hazine arazisindeki atıl evlerde yaşayan 6 aileye AK Parti Adana İl Başkanlığınca konteyner desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:33 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:33
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        Adana'da atıl evlerde yaşayan ailelere konteyner desteği
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hazine arazisindeki atıl evlerde yaşayan 6 aileye AK Parti Adana İl Başkanlığınca konteyner desteğinde bulunuldu.

        AK Parti Adana İl Başkan Yardımcıları Filiz Kepme ile Kürşad Koç'un mahalle ziyareti sırasında atıl evlerde yaşayan 6 aile tespit edildi.

        Bunun üzerine AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, ailelerin yaşam koşullarının iyileştirilebilmesi amacıyla girişimlerde bulundu.

        Bu kapsamda AFAD tarafından ailelere 6 konteyner teslim edildi.

        AK Parti İl Başkanı Dağlı, vatandaşların mağduriyetine kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını belirterek, devletin imkanları ölçüsünde her zaman onların yanında yer alacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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