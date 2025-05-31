Adana'da bir kişi sağanakta sırtına aldığı torunuyla İstiklal Marşı'nı okudu

Hem şemsiyesini tutan hem de sırtında torunu bulunan Yıldırım, yağışa aldırış etmeden İstiklal Marşı'nı okudu.

İlçede yaşayan Mehmet Yıldırım, hasta olan torununu eve getirmek için Cumhuriyet İlkokuluna gitti.

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