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        Adana'da bir kişi sağanakta sırtına aldığı torunuyla İstiklal Marşı'nı okudu

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde okul çıkışında hasta olan torununu sırtına alan kişinin sağanakta İstiklal Marşı'nı okuması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 31.05.2025 - 16:37
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        Adana'da bir kişi sağanakta sırtına aldığı torunuyla İstiklal Marşı'nı okudu
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde okul çıkışında hasta olan torununu sırtına alan kişinin sağanakta İstiklal Marşı'nı okuması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        İlçede yaşayan Mehmet Yıldırım, hasta olan torununu eve getirmek için Cumhuriyet İlkokuluna gitti.

        Sağanağın etkili olduğu sırada torununu sırtına alan Yıldırım, okul bahçesindeyken İstiklal Marşı okunmaya başladı.

        Hem şemsiyesini tutan hem de sırtında torunu bulunan Yıldırım, yağışa aldırış etmeden İstiklal Marşı'nı okudu.

        Bu anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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