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        Adana'da yastık imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yastık imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 31.05.2025 - 16:57
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        Adana'da yastık imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yastık imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde, yastık imalathanesinin de bulunduğu 4 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bu sırada 2 kişi binanın 2'nci katından atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında imalathanede hasar oluştu.

        Binadan atlayan kişilere müdahale eden Ersel Özkaya, gazetecilere, dumanları gördüğü için bölgeye geldiğini söyledi.

        Bu sırada 2 işçinin pencerede asılı kaldığını ve daha sonra atladığını belirten Özkaya, yaralı kişilere atletiyle tampon yaptığını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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