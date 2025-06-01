TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Adana'da istişare toplantısına katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Adana'da istişare toplantısına katıldı.

Bazı bölgelerde nisanda gerçekleşen zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, kenti ziyaret etti.

Heyet, merkez Seyhan ilçesindeki bir otelde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, programdaki konuşmasında, zirai donun etkili olduğu yerlerde vatandaşlar, sivil toplum örgütleri ve ilgili müdürlerle görüştüklerini söyledi.

Don nedeniyle tarım ürünlerinin zarar görmesinin bölge ekonomisini derinden etkilediğini dile getiren Korkmaz, "Zirai dondan etkilenen örnek sayılabilecek bahçeleri görüp buralardaki etkiyi çıplak gözle gözlemlemeye çalışıp konuyu tüm detaylarıyla hem hükümetimize hem de meclisimize sunmak üzere bir rapor hazırlayarak süreci yöneteceğiz." dedi.