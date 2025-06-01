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        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Adana'da istişare toplantısına katıldı

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Adana'da istişare toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 15:14 Güncelleme: 01.06.2025 - 15:14
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        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Adana'da istişare toplantısına katıldı
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Adana'da istişare toplantısına katıldı.

        Bazı bölgelerde nisanda gerçekleşen zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, kenti ziyaret etti.

        Heyet, merkez Seyhan ilçesindeki bir otelde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

        TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, programdaki konuşmasında, zirai donun etkili olduğu yerlerde vatandaşlar, sivil toplum örgütleri ve ilgili müdürlerle görüştüklerini söyledi.

        Don nedeniyle tarım ürünlerinin zarar görmesinin bölge ekonomisini derinden etkilediğini dile getiren Korkmaz, "Zirai dondan etkilenen örnek sayılabilecek bahçeleri görüp buralardaki etkiyi çıplak gözle gözlemlemeye çalışıp konuyu tüm detaylarıyla hem hükümetimize hem de meclisimize sunmak üzere bir rapor hazırlayarak süreci yöneteceğiz." dedi.

        Korkmaz, bölgenin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden de etkilendiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

        "Geçtiğimiz bölgelerde neredeyse yeni köyler, şehirler kurulmuş. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü iradesi, hükümetimizin çalışmaları ve milletimizin destekleriyle ülkemizin neleri başarabileceği konusunda da güçlü gözlemimiz oldu. İnşallah zirai donda da yaşanan hadiselerin etkisini en iyi şekilde ortadan kaldıracak önlemler alınacaktır."

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de komisyonun çalışmalarının Türk tarımına önemli katkı sağlayacağına inandığını belirterek, katılımcılara başarı ve kolaylık diledi.

        Konuşmaların ardından Adana, Hatay ve Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürleri, zirai dondan etkilenen alanlar, zarar gören ürünler ve TARSİM kapsamında üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

        Komisyon üyelerinin yanı sıra ziraat odaları, borsalar ve birliklerin başkanları, akademisyenler ile çiftçilerin görüşlerini paylaştığı toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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