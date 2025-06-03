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        Adana'da babasını bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 10 yıl 10 ay hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:17 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:17
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        Adana'da babasını bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 10 yıl 10 ay hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık K.E. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın anne ve babasının olay öncesinde boşandığını, bu konu sebebiyle K.E. ve babası M.A.E. arasında husumet bulunduğunu belirtti.

        Savcı, K.E'nin 25 Mart 2024'te babasının Ova Mahallesi'ndeki evine geldiğini ve buradan çıkan tartışmada, sanığın bıçakla babası M.A.E'yi basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde ağır yaraladığını ifade etti.

        Sanığın babasına yönelik öldürme kastıyla hareket ettiğini bildiren savcı, K.E'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık K.E, olay sırasında babası M.A.E'nin kendisine vurduğunu öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Babam bana saldırdı. Bu sırada yere düşüp yaralandı. Ben öldürme kastıyla hareket etmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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