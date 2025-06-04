Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Saimbeyli'de ortaokul öğrencileri için bahar şenliği düzenlendi

        Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki Şehit Bayram Ali Yardımcı Yatılı Bölge Ortaokulu'nda bahar şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:58 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saimbeyli'de ortaokul öğrencileri için bahar şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki Şehit Bayram Ali Yardımcı Yatılı Bölge Ortaokulu'nda bahar şenliği düzenlendi.

        Okulun kapalı spor salonunda gerçekleştirilen şenlikte, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı materyal ve ürünler sergilendi.

        Sergiyi gezen Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ile eşi Hülya Dal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur, öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Başkan Dal, öğrencileri yaptıkları çalışmalar dolayısıyla tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        Papara'dan hesaplara bloke
        Papara'dan hesaplara bloke
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde

        Benzer Haberler

        Adana'da kuzenini öldürdüğü iddia edilen sanık ve firari babasının yargılan...
        Adana'da kuzenini öldürdüğü iddia edilen sanık ve firari babasının yargılan...
        Yumurtalık'ta sahilde temizlik yapıldı
        Yumurtalık'ta sahilde temizlik yapıldı
        Sağlık-Sen Adana Şubesinden AK Parti il ve ilçe başkanlıklarına ziyaret
        Sağlık-Sen Adana Şubesinden AK Parti il ve ilçe başkanlıklarına ziyaret
        Adana Eczacı Odası Anaokulu öğrencileri mezun oldu
        Adana Eczacı Odası Anaokulu öğrencileri mezun oldu
        Anne ve bebeği kazada öldü
        Anne ve bebeği kazada öldü
        Adana'da "Akdeniz Gebelik ve Pelvik Taban Sempozyumu" düzenlendi
        Adana'da "Akdeniz Gebelik ve Pelvik Taban Sempozyumu" düzenlendi